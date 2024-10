Occupazione, Mauriello (FI): “L’ottimo lavoro del Governo di centrodestra sta portando buoni risultati” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’ottimo lavoro del Governo di centrodestra sta portando i buoni risultati: la disOccupazione non era così bassa dal settembre del 2007. Pochi giorni fa infatti l’Istat ha comunicato che ad agosto del 2024 il tasso di disOccupazione è sceso al 6,2 per cento: due decimali in meno rispetto al mese precedente. Parallelamente, salgono anche il numero degli occupati”. Ad affermarlo è Maria Mauriello, Assessore al Comune di Moiano e Dirigente di Forza Italia. “Queste tendenze positive coinvolgono sia gli uomini sia le donne, maggiormente i lavoratori con contratti più stabili rispetto agli autonomi e tutte le fasce di età. Leggendo ancora i dati notiamo che la disOccupazione giovanile è ai minimi storici. Anteprima24.it - Occupazione, Mauriello (FI): “L’ottimo lavoro del Governo di centrodestra sta portando buoni risultati” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“deldista: la disnon era così bassa dal settembre del 2007. Pochi giorni fa infatti l’Istat ha comunicato che ad agosto del 2024 il tasso di disè sceso al 6,2 per cento: due decimali in meno rispetto al mese precedente. Parallelamente, salgono anche il numero degli occupati”. Ad affermarlo è Maria, Assessore al Comune di Moiano e Dirigente di Forza Italia. “Queste tendenze positive coinvolgono sia gli uomini sia le donne, maggiormente i lavoratori con contratti più stabili rispetto agli autonomi e tutte le fasce di età. Leggendo ancora i dati notiamo che la disgiovanile è ai minimi storici.

Pensioni minime oltre 621 euro, governo al lavoro: verso la conferma per Ape Sociale, Opzione Donna e Quota 103 - Il governo lavora a un intervento sulle pensioni minime per tentare di portarle oltre i 621 euro ma anche su nuovi incentivi per convincere chi ha i requisiti per l'accesso alla pensione... (Leggi la notizia)

**Governo: Schlein, 'destra fa destra, ricostruire la sinistra? Lavoro difficile'** - - (Adnkronos) - "La destra è andata al governo e fa la destra, che sorpresa. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, alla presentazione del suo libro 'L'imprevista. . Roma, 30 set. "Noi sentivamo l'esigenza di ricostruire una casa e un partito e c'è un'ostinazione: ... (Leggi la notizia)

Governo, Meloni vede Ad di BlackRock: nasce lavoro di collaborazione - Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente e amministratore delegato del fondo d’investimento statunitense BlackRock, Larry Fink. (Leggi la notizia)

Manovra, la flat tax per medici del Ssn fa discutere. Le reazioni - Sono pareri contrastanti quelli sulla decisione del governo di introdurre una flat tax al 15% per i soli medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale ... (doctor33.it)

Germania lancia l’SOS. Tonfo dato ordini conferma alert recessione - Un nuovo dato macro da far accapponare la pelle è arrivato oggi dalla Germania: quello degli ordini alle fabbriche, affondati ad agosto del 5,8% su base mensile, decisamente peggio della flessione ... (money.it)

Guerra Israele - Hamas, iniziate commemorazioni del 7 ottobre. Razzi da Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele - Hamas, iniziate commemorazioni del 7 ottobre. Razzi da Gaza. LIVE ... (tg24.sky.it)