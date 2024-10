Donna trovata morta nell'Aretino, fermato l'ex fidanzato della figlia (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Svolta nelle indagini sulla morte di Letizia Girolami, la Donna di 72 anni trovata senza vita nella notte tra il 5 e il 6 ottobre, in un campo a Foiano della Chiana, nell'Aretino. E' stato fermato l'ex fidanzato della figlia.    Il cadavere presentava una ferita alla testa che, secondo gli inquirenti, è compatibile con un'azione violenta. Accanto al corpo non sono stati rinvenuti oggetti riconducibili alla lesione. Sarà l'autopsia, disposta dal capo della procura di Arezzo, GianFederica Dito, a chiarire le cause del decesso.    Molto conosciuta in paese per la sua attività di psicoterapeuta e psicologa spirituale, la 72enne risiedeva in un casolare di Foiano della Chiana con il marito. E' stato lui, la sera del 5 ottobre, a dare l'allarme perchè la moglie non era rientrata a casa. L'uomo è già stato ascoltato dagli inquirenti.      Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Svoltae indagini sulla morte di Letizia Girolami, ladi 72 annisenza vitaa notte tra il 5 e il 6 ottobre, in un campo a FoianoChiana,. E' statol'ex.    Il cadavere presentava una ferita alla testa che, secondo gli inquirenti, è compatibile con un'azione violenta. Accanto al corpo non sono stati rinvenuti oggetti riconducibili alla lesione. Sarà l'autopsia, disposta dal capoprocura di Arezzo, GianFederica Dito, a chiarire le cause del decesso.    Molto conosciuta in paese per la sua attività di psicoterapeuta e psicologa spirituale, la 72enne risiedeva in un casolare di FoianoChiana con il marito. E' stato lui, la sera del 5 ottobre, a dare l'allarme perchè la moglie non era rientrata a casa. L'uomo è già stato ascoltato dagli inquirenti.     

Agi.it - Donna trovata morta nell'Aretino, fermato l'ex fidanzato della figlia

Arezzo, donna trovata morta in un campo: fermato l'ex fidanzato della figlia - Sono proseguite per tutta la notte le indagini e ci sarebbe una persona fermata per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo) con una vistosa ferita alla testa, che gli investigatori attribuirebbero a un oggetto contundente. La donna, ... (Leggi la notizia)

Donna morta carbonizzata, giallo a Gravina: 60enne ritrovata in auto - Indagini sono in corso, a Gravina, sulla morte di una donna di 60 anni, avvenuta nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre. La 60enne, come riporta l'Adnkronos, secondo primi accertamenti sarebbe morta a causa delle fiamme che l'avrebbero investita, forse in seguito a un incidente stradale... (Leggi la notizia)

Arezzo, donna trovata morta in un campo: fermata una persona - Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere intorno all'una della notte tra sabato e domenica. . Sono proseguite per tutta la notte le indagini e ci sarebbe una persona fermata per la morte di Letizia Girolami, 72 anni, trovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo) ... (Leggi la notizia)