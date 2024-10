Terni, prima edizione di ‘Sweet pampepato’: “Tre giorni intensi nel cuore del centro”. Indiscrezioni ed il ‘processo’ al dolce tipico (Di domenica 6 ottobre 2024) Un programma ricchissimo di appuntamenti per la prima edizione di ‘Sweet pampepato’ tra il 22 e 24 novembre. La manifestazione dedicata al dolce della tradizione ternana si svilupperà interamente in centro tra piazza Tacito, piazza della Repubblica e Corso Tacito. Un lungo percorso iniziato (Di domenica 6 ottobre 2024) Un programma ricchissimo di appuntamenti per laditra il 22 e 24 novembre. La manifestazione dedicata aldella tradizione ternana si svilupperà interamente intra piazza Tacito, piazza della Repubblica e Corso Tacito. Un lungo percorso iniziato (Ternitoday)

Cina: performance per la prima edizione della Haikou Urban Art Week (2) - (Xin) Agenzia Xinhua. Haikou, 06 ott – (Xinhua) – Attrici si esibiscono durante una performance artistica presso l’Evergreen Park a Haikou, nella provincia cinese meridionale di Hainan, il 5 ottobre 2024. Come parte della serie di attivita’ della prima edizione della Haikou Urban ... (Romadailynews)

Cina: performance per la prima edizione della Haikou Urban Art Week (1) - Come parte della serie di attivita’ della prima edizione della Haikou Urban Art Week, una performance artistica caratterizzata da elementi tipici di Hainan si e’ tenuta ieri sera all’Evergreen Park di Haikou, aggiungendo un’atmosfera festiva alla citta’ durante la settimana di vacanza per la Festa ... (Romadailynews)

Fabio Fazio torna stasera in tv con la 22esima edizione di "Che tempo che fa": ecco le novità e gli ospiti della prima puntata (spoiler: c'è Damiano David!) - Il resto del cast è confermato». Anche i detrattori dell’affabilità del conduttore ligure non possono non riconoscere a Fabio Fazio e al suo team la bravura di aver creato un progetto che funziona e che si pone al centro del discorso televisivo italiano. Il cantautore, voce dei Maneskin, ... (Amica)

Book Pride: l'edizione 2024 si chiude con 13mila visitatori - Più di 120 marchi editoriali, 500 metri quadri di libri e 180 appuntamenti negli spazi di Palazzo Ducale, nelle biblioteche, nelle librerie e nei centri culturali cittadini ...(genovatoday)

“Che tempo che fa 2024” su Nove: Amadeus e Damiano David ospiti della prima puntata - Il conduttore rilascerà la prima intervista dopo l'arrivo nel gruppo Warner Bros. Discovery e il frontman dei Mäneskin presenterà il primo singolo da solista ...(iodonna)

Gli astronomi hanno scoperto la prima galassia mai esistita - JADES-GS-z14-0 è molto grande e molto luminosa, ben diversa da quello che gli astronomi avevano previsto per le galassie nell'Universo primordiale. In primo luogo, le sue dimensioni mostrano che la ...(esquire)