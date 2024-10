Roma, controlli al mercato Esquilino: sequestrati 150 kg di carne avariata (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Trevi, hanno sequestrato, nel corso di alcuni controlli al mercato rionale dell’Esquilino, 150 chili di carne avariata. I controlli del reparto tutela ambiente del I gruppo, sono stati effettuati nell’ambito delle operazioni di riqualificazione e di ripristino del quartiere Esquilino, messi a punto dal presidente del Municipio. Durante il blitz, della municipale, oltre alla carne avariata e mal conservata è stata sequestrata anche un’automobile, una Golf, all’interno della quale veniva trasportata la carne. Il responsabile è stato denunciato per frode in commercio e la carne smaltita da ditta specializzata. (Di domenica 6 ottobre 2024) Gli agenti della polizia locale diCapitale del I gruppo Trevi, hanno sequestrato, nel corso di alcunialrionale dell’, 150 chili di. Idel reparto tutela ambiente del I gruppo, sono stati effettuati nell’ambito delle operazioni di riqualificazione e di ripristino del quartiere, messi a punto dal presidente del Municipio. Durante il blitz, della municipale, oltre allae mal conservata è stata sequestrata anche un’automobile, una Golf, all’interno della quale veniva trasportata la. Il responsabile è stato denunciato per frode in commercio e lasmaltita da ditta specializzata. (Lapresse)

Lapresse - Roma controlli al mercato Esquilino | sequestrati 150 kg di carne avariata

Roma blindata per i pro-Pal: 1600 controlli prima della manifestazione, 19 in questura - Usando la causa palestinese come prestesto per una manifestazione non autorizzata, l'estrema sinistra extraparlamentare è pronta a creare caos a Roma. (Ilgiornale)

Manifestazione Palestina a Roma: centro blindato, fermi e controlli di polizia - Una Roma blindata è quella che si prepara al presidio per la Palestina di oggi: camionette della polizia circondano piazzale Ostiense, scattati fermi e controlli della polizia.Continua a leggere . (Fanpage)

Roma blindata per la manifestazione pro-terroristi. Controlli a tappeto - Sotto la lente in queste ore anche i social, in particolare quelli riferibili ad ambienti anarchici e collettivi universitari. «Noi ci aspettiamo che ci sia un senso di responsabilità e che comunque non ci siano ricadute significative sull'ordine pubblico», aveva detto ieri sera il ministro ... (Iltempo)