La conservazione della democrazia il dibattito | qual è il potere subdolo che toglie la libertà

(Di domenica 6 ottobre 2024) Per gentile concessione dell'autore, pubblichiamo di seguito uno stralciolectio magistralis sullache Corrado Ocone terrà oggi all'Hotel Quirinale (Roma) nell'ambitodue giorni “L'Italia dei conservatori”, organizzata da Nazione Futura e Fondazione Tatarella. Laè uno dei più nobili ideali umani. Ed eroi sono considerati quanti si sono battuti o son morti per essa. Essa ha fatto battere il cuore a poeti, scrittori, uomini di scienza, profeti, gente di ogni tempo e di ogni età. La, è stato detto, è come l'amore: cosa sia tutti lo sanno, esprimerla è sempre difficile. La si desidera e, a tratti, la si vive. Nella sua purezza, essa per noi umani è forse irraggiungibile: necessaria e impossibile, dicono i filosofi. (Liberoquotidiano)