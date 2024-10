Italia, terremoto: scossa e paura (Di domenica 6 ottobre 2024) Una scossa di terremoto ha colpito la località di Castelgrande in provincia di Potenza, registrata alle ore 23:28 dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma, di magnitudo 2.4, è stato localizzato alle coordinate 40.7290 di latitudine e 15.4010 di longitudine. L’evento sismico ha interessato anche alcuni comuni limitrofi, tra cui Muro Lucano, Pescopagano, Bella e Balvano, situati entro un raggio di 20 chilometri dall’epicentro. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma le autorità locali e la Protezione Civile stanno continuando a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della popolazione. L'articolo Italia, terremoto: scossa e paura proviene da The Social Post. (Di domenica 6 ottobre 2024) Unadiha colpito la località di Castelgrande in provincia di Potenza, registrata alle ore 23:28 dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il sisma, di magnitudo 2.4, è stato localizzato alle coordinate 40.7290 di latitudine e 15.4010 di longitudine. L’evento sismico ha interessato anche alcuni comuni limitrofi, tra cui Muro Lucano, Pescopagano, Bella e Balvano, situati entro un raggio di 20 chilometri dall’epicentro. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma le autorità locali e la Protezione Civile stanno continuando a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della popolazione. L'articoloproviene da The Social Post. (Thesocialpost)

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa all’alba di magnitudo 2.4 - . Questa mattina, sabato 5 ottobre, alle ore 6, un Terremoto di magnitudo 2. 4 L’evento tellurico fa […] L'articolo Terremoto ai Campi Flegrei: scossa all’alba di magnitudo 2. 4 sembra essere il primo su Teleclubitalia. Terremoto ai Campi Flegrei: scossa all’alba di magnitudo 2. 4 ha scosso ... (Teleclubitalia)

Trema ancora l’Italia: nuova scossa di terremoto poco fa - Oggi, 4 ottobre 2024, alle 13:03:42, un terremoto di magnitudo ML 2. Come riportato da Meteoweb, l’epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 12 chilometri, secondo i dati dell’INGV. In queste ore la terra è tornata a Tremare in Italia: vediamo insieme dove e la magnitudo ... (Tvzap)

Terremoto sull’Altopiano di Asiago: scossa di magnitudo 2.1 avvertita in diverse zone limitrofe - Al momento non si registrano danni rilevanti, ma il Centro operativo comunale di Asiago è stato prontamente attivato per monitorare la situazione e valutare eventuali conseguenze. I comuni limitrofi stanno effettuando verifiche per garantire la sicurezza degli edifici e delle infrastrutture. 1 è ... (Thesocialpost)