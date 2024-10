Formazioni ufficiali Chelsea-Nottingham, Premier League 2024/2025 (Di domenica 6 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Chelsea-Nottingham, partita valida per la settima giornata della Premier League 2024/2025. I Blues di Maresca inseguono la quarta vittoria consecutiva, che vorrebbe dire quarto posto in scia di tre big del calcio inglese come Liverpool, City e Arsenal. Ampiamente alla portata l’impegno casalingo contro il Nottingham Forest, squadra da non sottovalutare ma nemmeno particolarmente insidiosa (per quanto abbia fatto uno scherzetto al Liverpool ad Anfield Road). Di seguito le scelte degli allenatori. Formazioni ufficiali Chelsea-Nottingham Chelsea: In attesa Nottingham: In attesa Formazioni ufficiali Chelsea-Nottingham, Premier League 2024/2025 SportFace. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la settima giornata della. I Blues di Maresca inseguono la quarta vittoria consecutiva, che vorrebbe dire quarto posto in scia di tre big del calcio inglese come Liverpool, City e Arsenal. Ampiamente alla portata l’impegno casalingo contro ilForest, squadra da non sottovalutare ma nemmeno particolarmente insidiosa (per quanto abbia fatto uno scherzetto al Liverpool ad Anfield Road). Di seguito le scelte degli allenatori.: In attesa: In attesaSportFace. (Sportface)

