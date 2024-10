Biglietti gadget birre merchandising | le intercettazioni degli ultras dell’Inter rivelano il giro di affari della Curva Nord

(Di domenica 6 ottobre 2024), trasferte,e persino. È così che facevanoi capi, arrestati la scorsa settimana nell’ambitomaxi-inchiestaprocura di Milano sulle tifoserie organizzate di Inter e Milan. A rivelarlo sono alcuneriportate oggi da Pierpaolo Lio sul CorriereSera, da cui sembra emergere un sistema ben consolidato di attività criminali. I giri d’di Inter e Milano hanno cifre «da bilancio aziendale». E alcuni dei guadagni, a partire dalla vendita di droga, non sono nemmeno conteggiati. «Sugli spalti vendono fumo, vendono tutto, lì c’è un business da far paura», si sente in un’intercettazione citata dal Corriere. Fanzine,Alcuni dei guadagniinterista sono leciti e trasparenti. È il casofanzine Urlo