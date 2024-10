Traversara esondazione ripartiti subito i lavori del cantiere per il ripristino della rotta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024)di Bagnacavallo (Ravenna), 5 ottobre 2024 – Nella frazione bagnacavallese di, dopo che venerdì pomeriggio era stata chiusa la falla che due notti prima prima si era purtroppo aperta nell’argine del fiume Lamone, sonodelfinalizzati al. La stabilitàsituazione nell’area di, unitamente alla prevista assenza a breve di fenomeni meteorologici di rilievo (come indicato anche dall’Agenzia regionale di Protezione civile) hanno perciò portato alla revoca delle ordinanze di evacuazione emanate nei giorni scorsi.: via aidel. Le foto Resta in vigore, a, soltanto la zona rossa nel perimetro di via Torri maggiormente colpito dai danni dell’alluvione del 19 settembre.