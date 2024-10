Traffico Roma del 05-10-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale oggi dalle 8:30 alle 17 a rischio bus filobus metropolitane la ferrovia termini Centocelle e bus periferici le agitazioni riprenderanno alle 20 per protrarsi fino a fine servizio Questa mattina all’Euro la seconda edizione della manifestazione sportiva World Triathlon Cup previsti chiusure e deviazioni deltra le 9:16 limitazioni di percorso anche per le linee bus della zona tra le 6 e le 14 di questa mattina fino a domani 6 ottobre alla fiera diin via Portuense è in svolgimento la manifestazione Romics il Festival Internazionale del fumetto la fiera è aperta dalle 10 alle 19 e si può raggiungere anche con la ferrovia fl1 OrteFiumicino aeroporto attive anche linea bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità