Tajani scafista | striscione choc a Pontida Salvini | Gli attacchi lasciamoli al campetto largo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un gruppo di giovani leghisti, in arrivo in corteo nella tensostruttura allestita a, in provincia di Bergamo, al raduno del Carroccio, tra fumogeni verdi e sventolio di bandiere con il Leone di San Marco, ha intonato cori contro Antonioe srotolato unocon su scritto: "Ius Scholae in vista,". Il riferimento è all'opinione favorevole del leader di Forza Italia alla proposta di legge per far ottenere la cittadinanza italiana ai minori dopo 5 anni d'istruzione nelle scuole italiane. "Quei ragazzi sono 4 o 5 scemi, chiedo scusa a nome loro.è un alleato, ogni alleato è un amico" ha detto Matteoper commentare l'accaduto.