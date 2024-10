Giro dell’Emilia 2024 oggi | orario percorso tv favoriti Duello Pogacar-Evenepoel sul San Luca?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024), sabato 5 ottobre, si svolgerà la 107a edizione di una delle corse con più storia e tradizione nel panorama dell’ambito ciclistico italiano e internazionale: si tratta del, appuntamento che negli scorsi anni ha riacquistato importanza e che quest’anno vedrà grandissimi nomi al via che renderanno ancora più spettacolare e affascinante questa corsa.Si partirà da Vignola per arrivare come al solito sul Sandopo 215.3 chilometri. La prima salita di giornata sarà quella di Zocca, quasi 14 chilometri con pendenza media del 3,9%, con diversi tratti non molto impegnativi. Dopo un falsopiano e la discesa arriva la salita di Grizzana Morandi che sarà più impegnativo: 6,2 km al 5,8% e punte massime del 10%, poi ci sarà la novità principale del, ossia l’ascesa di Montenchiaro, 3100 metri al 9,7% ma con una punta massima del 18%.