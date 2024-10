Autonomia Boschi | uniti mandiamo a casa Meloni divisi le facciamo regalo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ott. (askanews) – “Oggi festeggiamo un grande risultato che abbiamo raggiunto tutti insieme. Se siamopossiamo raggiungere il quorum e se il referendum per bloccare l’referenziata va beneil governo, se siamoune Salvini”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elenarisponde ai giornalisti a margine dell’assemblea nazionale del comitato referendario contro l’. “Noi di Italia Viva – prosegue– siamo al lavoro su tutti i territori con tenacia e perseveranza per le prossime regionali, a cominciare dall’Emilia-Romagna, dove siamo tuttora al governo della regione con Stefano Bonaccini, siamo al lavoro in Umbria. Abbiamo davanti a noi delle sfide importanti che cerchiamo di affrontare con la più grande tranquillità.