Maltempo allerta meteo per domani | le regioni più a rischio nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’Italia continua a fare i conti con condizionirologiche instabili, con una nuova giornata diattesa su diversedel Paese. La Protezione Civile ha emesso per, sabato 5 ottobre, un avviso digialla su alcuni settori particolarmente esposti a piogge e temporali. In particolare, leinteressate includono alcune zone dell’Emilia Romagna, che sta vivendo un miglioramento rispetto all’rossa dichiarata nelle ultime ore. Le piogge intense e le condizioni critiche che hanno caratterizzato la regione neiscorsi stanno gradualmente diminuendo, ma la situazione rimane monitorata, soprattutto per quanto riguarda ilidraulico. Per questo motivo, l’gialla è stata mantenuta su alcune aree della regione.