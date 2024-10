Santini e UCI insieme fino al 2031 | la maglia di campione del mondo sarà ancora Made in Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una partnership trentennale quella traCycling e l’Union Cycliste Internationale: dal 1988 l’azienda bergamasca è responsabile della fornitura della prestigiosa e iconicairidata, simbolo di vittoria ed eccellenza, che incorona i Campioni delUCI in tutte le discipline ciclistiche. Un accordo che si rinnova per altri sette anni, dal 2025 al, sancendo un nuovo capitolo di questa storica collaborazione.Cycling fornisce anche le maglie dei leader per le varie classifiche all’interno dell’UCI Women’s WorldTour, riconoscendo le migliori prestazioni in questa categoria d’élite del ciclismo. La collaborazione si estende alla fornitura delle maglie per le classifiche generali nelle Coppe delUCI e per un’ampia gamma di eventi, tra cui il para-cycling, il mountain bike eliminator, i trials, il ciclismo artistico e il cycle-ball.