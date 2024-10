Nuovo allarme meteo in Italia | Emilia Romagna in allerta rossa un ferito grave nell’aretino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna: preoccupante lo scenario in regione, dove il livello di pericolosità è passato da arancione a rosso. Su Milano si è abbattuto un nubifragio che ha generato gravi disagi, mentre in Lombardia si registra una vittima a causa della caduta di un albero. Allerta rossa in Emilia-Romagna Tra le cause del livello di allerta rossa assegnato ad alcune zone dell'Emilia-Romagna c'è la misura colma dei fiumi nei distretti di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. La pioggia è aumentata in tutta la regione già dalla mattina, sia nelle zone appenniniche centro-orientali che sulla superficie romagnola. Restano in zona arancione a causa delle piene dei fiumi le provincie di Parma e Reggio. In molte località si segnala poi un pericolo frane e un forte vento. Sulla costa preoccupa anche il mare mosso.