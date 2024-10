Li faccio sbranare dai cani | il mister del Grosseto perde la testa contro i suoi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il5-2 il derbyil Livorno? I tifosi la prendono male, m l'allenatore peggio. E ildel raptus in conferenza stampa di Roberto Malotti non può non diventare virale alla velocità della luce. I maremmani giocano in Serie D ma certe partite valgono come una finale di Champions League. Tu chiamali, se vuoi, campanili. In Toscana, d'altronde, in materia sono esperti massimi. SecondoMalotti a mancare in campo è stata la grinta, quella che Lele Adani ama chiamare "garra" sudamericana. E per questo sul banco degli imputati ci finiscono i giocatori. Più che un processo mediatico, è una "crocifissione in sala mensa". "Li fodai" è il passaggio cult della conferenza del tecnico, che nelle battute iniziali tenta quasi di prendersi parte della responsabilità della debacle: "Le figure di domenica non si fanno più, ve lo garantisco io.