Il debito cinese è pronto a invadere il mondo La rincorsa dei Panda bond

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Nel gergo della finanza, li chiamano. Tecnicamente un’obbligazione in yuan, emessa dal governoe dalle sue banche, per finanziare l’economia. Per il Dragone, è sempre stato una specie di architrave, sia dentro casa, sia fuori. Nel primo caso, per raccogliere la liquidità con cui imbottire le banche e provare a rimettere in moto i consumi. Nel secondo, per dare alle medesime banche sufficiente potenza di fuoco per concedere quei prestiti con cui ingabbiare i governi in via di sviluppo, a cominciare dall’Africa. Ma anche per aumentare la circolazione dello yuan in chiave de-dollarizzazione. Ora però ihanno trovato un alleato in più e non certo un gregario aggiuntosi all’ultimo, bensì la Banca asiatica per gli investimenti, che altro non è che la risposta asiatica, dunque(Pechino ne è l’azionista principale), alla Banca mondiale di impronta americana.