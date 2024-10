Furto al bar dell’Ostello Bello ladri immortalati dalle telecamere e arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Milano, 3 ottobre 2024 – Tre giovani sono statiper ildi uno zaino al bar, a Milano. Mercoledì, verso le 19:30, passando in piazza De Lellis, alcuni agenti della polizia hanno notato tre persone che, a breve distanza l'una dall'altra, continuavano a guardarsi ripetutamente attorno e si scambiavano dei cenni. Insospettiti dal comportamento, hanno deciso di seguirli a distanza. I tre, giunti in via Lepetit, si sono separati e, mentre il 27enne è rimasto in strada con la chiara funzione da "palo", gli altri due sono entrati all'interno della struttura ricettiva. Senza sapere di essere ripresidi sicurezza del locale, l'uomo e la donna si sono seduti a un tavolino facendo finta di voler consumare qualcosa e sono poi usciti pochi secondi dopo nascondendo uno zaino sotto un giubbotto.