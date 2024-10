Cina | Pechino +60 famose etichette discografiche a Int’l Audiovisual Arts Expo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 03 ott – (Xinhua) – L’International2024 ha preso il via ieri a, presentando quasi 5.000 dischi di artisti cinesi e internazionali. Oltre 60 importanti, tra cui Universal Music Group e Sony Music Entertainment, stanno partecipando all’evento, co-organizzato dal National Center for the Performing(NCPA) e dalla China National Publications Import andrt (Group) Co, Ltd. Durante la fiera, che durera’ fino a domenica, i presenti potranno partecipare a oltre una dozzina di progetti interattivi che incorporano tecnologie avanzate nelle arti, come immagini ad altissima definizione, imaging di scena 3D e spettacoli di realta’ virtuale.