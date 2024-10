Zone 30 ad Ascoli | la rivoluzione parte da piazza Immacolata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Le cento torri si preparano ad accogliere le inedite ‘30’. Un progetto pensato per accrescere la sicurezza in determinatedella città e incentivare l’utilizzo della bicicletta. Il progetto pensato dall’Arengo sarà sviluppato grazie alle risorse destinate per le ciclovie urbane. Fortemente voluto dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore Gianni Silvestri, a fornire un prezioso contributo è stato anche il dirigente Maurizio Piccioni. All’interno del piano è prevista la realizzazione di ciclostazioni ed interventi volti garantire la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Cosa che, appunto, avverrà l’introduzione delle30 nel quartiere di Porta Maggiore (10.110 abitanti) e poi nella altredella città. La scelta è caduta qui proprio per la presenza di 9 istituti scolastici superiori.