Regione Lazio al via il Festival Economia della Cultura

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – Laha presentato oggi a Roma, presso la sala Spadolini in via del Collegio Romano, la prima edizione del “”, manifestazione che promuove il ruolo centraleproduzionele e creativa come volano di crescita economica e sociale dei territori. Hanno partecipato alla presentazione, Alessandro Giuli, ministro; Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione; Alessandro de Pedys, direttore generale per la Diplomazia Pubblica ele del Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale; Chiara Frontini, sindaco di Viterbo; Emanuela Panzironi, sindaco di Zagarolo; Francesco Marcolini, presidente diInnova.