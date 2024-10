L’opposizione | Referendum? Italia più avanti di chi la governa

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Ora non fermiamoci”; lo dice la segretaria del Pd Elly Schlien su Instagram. “continuiamo a firmare per aumentare il sostegno al”. Questa la reazione dopo l’esito della raccolta firme relative alsulla cittadinanza. Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra afferma: “ancora una volta l’dimostra di essere molto piùdi chi la. Adesso bisogna continuare a firmare – ribadisce anche Fratoianni – anche solo per vedere la destra sempre più in crisi di nervi di fronte a un’che non conoscono e che si rifiutano di vedere”. aggiornamento ore 9.50 “Queste 500mila firme sono il segno che c’è una parte del Paese che non ci sta a questo tipo di racconto, che vuole discutere, che vuole dibattere anche di temi come questo, che vuole delle riforme che diano un futuro al Paese, sottolinea da +Europa Riccardo Magi.