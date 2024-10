La fortuna bacia la provincia di Latina | vinti migliaia di euro da un fortunato giocatore

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Vincita da 20milaal Lotto a Ferentino: Lail Lazio Festa a Ferentino:20milaal Gioco del Lotto FERENTINO – Grande festa a Ferentino, indi Frosinone, grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 1° ottobre, untoha vinto 20milagrazie a un “9” ottenuto in un’estrazione frequente. La vincita rappresenta una bella iniezione di ottimismo per il paese, e ha subito catturato l’attenzione di molti cittadini curiosi.anche a Sezze: 6.500indiNon è stata solo Ferentino a beneficiare della. Anche Sezze, indi, ha visto un altro colpoto, con una vincita di 6.500nello stesso concorso. Anche qui, la notizia ha portato entusiasmo tra i residenti e speranze per chi tenta lacon il Lotto.