Crotone inaugurato l’impianto sportivo nel quartiere Bernabò

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non si arresta da parte dell’Amministrazione la realizzazione di nuovi impianti sportivi in ogni. Un impegno annunciato dal Sindaco Voce ad inizio mandato e che sta andando avanti. E’ statoquesto pomeriggiopolivalente nel. A tagliare simbolicamente il nastro della struttura il sindaco Voce, il prefetto Franca Ferraro e l’assessore al PNRR e Impiantistica Sportiva Luca Bossi Presenti autorità civili, assessori e consiglieri comunali oltre a tanti residenti del popolare. Una struttura completamente rinnovata che rientra nell’ambito della programmazione dell’assessorato al PNRR e Impiantistica Sportiva che prevede la realizzazione di otto interventi nei quartieri della città che stanno portando alla realizzazione di diciannove terreni di gioco per molteplici discipline.