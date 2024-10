Chiodo conficcato in un cavo per errore blocca i treni nel Lazio per tutta la giornata di oggi Le parole del ministro dei trasporti Salvini

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un banaleha causato un enorme disagio per migliaia di pendolari e viaggiatori in Italia. La mattina del 2 ottobre 2024, unpiantato in unda una ditta privata ha provocato un grave guasto a una cabina elettrica, mettendo fuori uso l’alimentazione del nodo ferroviario di Roma Termini, una delle stazioni più importanti del Paese. Questo evento ha causato ritardi significativi e cancelni su gran parte della rete ferroviaria perla, paralizzando in particolare la linea tirrenica e le connessioni con la Capitale. La Risposta delle Autorità : Chieste Spiegazioni Ildelle Infrastrutture e dei, Matteo, ha dichiarato che il guasto è stato causato da undi una ditta privata che ha piantato unsu un, causando la disattivazione dell’intero sistema di alimentazione.