Il voto nella contrada di Coro Buoni è il nuovo priore Scarpigliati eletto capitano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si chiude a Piancastagnaio l’ annoiolo, anno di grandi emozioni con due carriere corse di cui una straordinaria. Anno da annoverare tra quelli che hanno lasciato tanti motivi di polemica tra le quattro contrade di Castello, Borgo,e Voltaia, il magistrato delle contrade e l’amministrazione comunale, ’strascichi’ non ancora risolti circa l’assegnazione della vittoria del Palio del 18 agosto alladi Castello con il fantino Giosuè Carboni detto Carburo sul Cavallo Angelo Rosso proclamata dal sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi, dopo un’ora e mezzo di analisi di foto e filmati. Ora però si rinnovano le dirigenze delle quattro contrade con le elezioni che dovranno determinare la scelta dei nuovi maggiorenti in carica per i prossimi due anni. E ladelserata di sabato hailAlessio, geometra veterano rossonero.