Enrico Letta si dimette da parlamentare | nominato decano dell' IE di Madrid

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Come dissi dopo le elezioni torno in Università. Felice di raggiungere IEuniversity come Dean. Terrò gli impegni compatibili come DelorsInstitute, lascerò quello in Parlamento che chiede dedizione totale. Mi succede Rosanna Filippin che saprà svolgerlo al meglio": è questo l'annuncio che l'ex premierha affidato a X. "Un augurio di buon lavoro aper il nuovo prestigioso incarico universitario. E un ringraziamento per quanto fatto di questi anni per il partito e per il gruppodel Pd alla Camera", hanno affermato, in una nota, Elly Schlein, deputata e segretaria del Partito democratico, e Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati.