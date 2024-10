Associazione Nazionale Commercialisti | Indispensabile proroga scadenza per l' adesione al concordato preventivo biennale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 – Ilè lo strumento principale, assieme al ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022, con cui il Governo intende fare gettito e costruire la prossima manovra finanziaria, ma “rischia una bassada parte delle partite Iva se non verrà concessa laa fine novembre del termine entro cui aderire”, a dare l'allarme l'di Firenze. “Manca infatti il tempo” - continua ANC - “per fornire ai clienti informazione e supporto, le norme sulsono molto articolate e dense di variabili e impongono di intervenire sartorialmente sulla posizione fiscale di ogni contribuente per evitare scelte azzardate e conseguenze negative”.