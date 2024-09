Cosa farò da grande Ci sono 2 600 corsi | scegliere l’università diventa un’impresa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) De Franchis A leggere alcune denominazioni, viene spontaneo domandarsi ‘si studia’ in quel corso di laurea o, ancor più banalmente, ‘si’, quale professione si potrà ricoprire, una volta usciti con la pergamena di laurea in mano e tanti sogni nel cassetto. I NOMI DEIUNIVERSITARI Si va da un corso di laurea triennale in ‘Intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità’, attivato aldi Teramo, a uno in ‘Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche’, istituito alPolitecnica delle Marche.