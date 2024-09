Via Viganò rifatta Grande festa per la riapertura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Unaall’aperto ha celebrato ieri sera la conclusione del maxi intervento di riqualificazione della via don Luigi, un’arteria strategica di Cesano Maderno, vicino al confine con Seregno, oggetto di una riqualificazione durata oltre 15 mesi. L’Amministrazione comunale in collaborazione con commercianti e associazioni, ha organizzato ieri sera un’inaugurazione condivisa con i residenti, i commercianti e tutti i cittadini dal titolo “Viain, viviamo la nuova via“. La strada, della lunghezza di poco più di un km, è stata chiusa al traffico dalle 18 per consentire l’avvio dellaalle 19, col taglio del nastro all’altezza del civico 58. Ci sono stati i saluti istituzionali aperti dal sindaco Gianpiero Bocca e l’esibizione delle Majorettes di Asd Twirling Cesano Maderno e del Corpo Musicale "G. Verdi" Binzago-Città di Cesano Maderno.