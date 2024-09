MotoGp | Martin domina in Indonesia Secondo Acosta terzo Bagnaia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 29 settembre 2024) AGI - Jorgee vince il Gran Premio d', riscattando l'errore con caduta e conseguente decimo posto nella Sprint Race. Lo spagnolo della Ducati Pramac non sbaglia nulla, dalla partenza fino al traguardo, tenendo a debita distanza la Ktm di Pedro(sotto investigazione per pressione gomme irregolare) e la Ducati ufficiale di Francesco, che limita i danni di una gara sottotono giusto nel finale grazie alla caduta del compagno Enea Bastianini e alla perdita di ritmo dei connazionali Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Â Dopo il trionfo di 24 ore fa, l'azzurro campione del mondo in carica fa un altro passo indietro e torna a perdere punti in classifica rispetto a: ora si trova a 21 punti di distanza.