In occasione della Giornata Mondiale del Cuore gli esperti spiegano l’importanza del primo Piano Strategico Nazionale e i benefici per la salute pubblica

(Di domenica 29 settembre 2024)e malattie cardiovascolari in. Inche ricorre il 29 settembre, i cardiologi lanciano l’allarme: occorrono screening obbligatori nazionali per tutti i cittadini, già a partire dai 18 anni. È necessario valutare il colesterolo e la pressione arteriosa. Sì all’elettrocardiogramma una volta l’anno per gli over 65 e aree pubbliche nelle città che incoraggino l’attività fisica. Non solo piste ciclabili ma anche spazi in parchi pubblici, percorsi di cura chiari e omogenei, digitalizzazione per snellire la burocrazia. Altri capisaldi delsono le campagne educazionali dalle scuole ai luoghi di lavoro, l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale.