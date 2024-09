Cina | 175 mln di viaggi ferroviari previsti durante la vacanza della Festa nazionale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) Pechino, 29 set – (Xinhua) – La retea cinese dovrebbe gestire 175 milioni dipasseggeriil picco diper la prossimadi 10 giorni, ha riferito oggi China State Railway Group Co., Ltd. Il picco e’ atteso per martedi’, con oltre 21 milioni di, secondo l’azienda. La corsa ai, da oggi fino all’8 ottobre, dovrebbe vedere un mix di turisti, visite familiari edi studenti, ha riferito l’azienda. In risposta all’aumentodomanda di passeggeri, saranno adottate misure per potenziare la capacita’ di trasporto, migliorare i servizi e garantiresicuri, ordinati e piacevoli, ha affermato la compagnia. (Xin) Agenzia Xinhua