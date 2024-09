Morto a 22 anni con la moto il commovente ricordo degli amici | corteo su due ruote e un grande cerchio uniti per mano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Pistoia, 28 settembre 2024 – Tanta commozione e tanto dolore all’ultimo saluto a Francesco Abenante, Abe per gli, il 22ennemercoledì in un incidente stradale sulla Porrettana.a 22in, ilfra messaggi, lacrime e rombo deiri Laera una suapassione e i suoibikers lo hanno voluto sottolineare durante la cerimonia che hanno organizzato davanti alle cappelle del commiato dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Casco e giubbotto daciclista sulla bara, decine di messaggi per “Abe”, e soprattutto ilsulle due, con magliette apposite. Ilsi è poi dato appuntamento nello spiazzo del distributore dopo il traforo del Signorino sulla Porrettana, teatro dell’incidente.