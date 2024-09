Influenza vaccinazioni in anticipo Un milione di dosi dal 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) La campagna di vaccinazione antle in Emilia-Romagna per la stagione 2024/2025 partirà il 7, con undi oltre una settimana rispetto all’anno precedente. La scelta della Regione, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute, tiene conto della circolazione prevista dei virus respiratori. Nella scorsa stagione, più di 1,2 milioni di persone si sono ammalate in Emilia-Romagna, con un picco di 23 casi ogni 1.000 assistiti, vicino ai livelli record del 2004. Sono disponibili undidi vaccino, con la possibilità di arrivare a 1,2 milioni, e la campagna durerà fino a febbraio 2025. I bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni potranno essere vaccinati gratuitamente, e per la fascia di età 2-6 anni sarà disponibile anche il vaccino antle spray nasale.