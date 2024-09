Il libro di Franceschini | Ferrara l’amore fra donne e il racconto degli ultimi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) È un pomeriggio di una ferraresità che più di così non si potrebbe. Probabilmente il clima in cui l’ex ministro della Cultura e attuale senatore dem, Dario, ha immaginato di immergere i personaggi di Aqua e Tera, il suo ultimo romanzo pubblicato da ’La Nave di Teseo’. È una piccola storia che intreccia i grandi eventi del Novecento. Una storia d’amore travolgente – fra Tina e Lucia – che addolcisce in parte la miseria e la fatica. Il romanzo, senza velleità manzoniane probabilmente, ma con un "destino che mi auguro possa essere come quello del Giardino dei Finzi-Contini", divenuto un film da Oscar. Annalena Benini, direttrice del Salone deldi Torino, è una delle tre ’madrine’ che tengono a battesimo la presentazione ferrarese delin un loggiato della Marfisa gremito.