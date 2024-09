Caso Malpensa Barbara Berlusconi amareggiata dalla battaglia ideologica di Sala

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 28 settembre 2024) AGI - "Spiace che il sindaco di Milano non si occupi dei problemi dei milanesi ma si concentri su battaglie ideologiche".conferma al Tg1 delle 20 le sue forti perplessità sul ricorso annunciato da Giuseppecontro l'intitolazione a Silviodell'aeroporto di.  "Da figlia - riprende- sono molto, perché so quanto mio padre amasse la sua città , e so anche quanto abbia fatto per essa". "Milano - incalza - attraversa un periodo con molti problemi sociali, di sicurezza, di sviluppo e credo che l'amministrazione comunale dovrebbe concentrarsi su questo".