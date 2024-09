Rivoluzione Termini | da terra di nessuno a nuovo cuore pulsante della vita romana

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 27 settembre 2024) C'era un tempo in cui, dovendo affrontare un viaggio in treno, si andava in stazione ognuno con il proprio fagottello, non parliamo del secondo dopoguerra e neanche degli anni '70, ma di una manciata di anni fa, c'era già l'euro per intenderci, e parlando di Roma, si girava alla larga da quel che offriva la Stazione. Poche cose, spesso care, e neanche tanto buone. Circondata com'era dei peggiori bar di una Caracas capitolina, in quel sottobosco degradato che caratterizza la zona, che di certo non invogliavano alla sosta: panini stanchi, tramezzini che avrebbero voluto un destino migliore, per non parlarecolazione con quei dolci che per chi ha letto Stefano Benni non possono che chiamarsi la Luisona.