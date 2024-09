Napoli Conte | Lavoriamo insieme e penso che si noti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024): “Mi è piaciuta l’attenzione, la determinazione, la voglia di fare, anche la cattiveria che hanno messo i ragazzi” Antoniosi è pronunciato ai microfoni di Mediaset nel post-partita contro il Palermo, parlando del passaggio di turno delin Coppa Italia. “Abbiamo passato il turno. Una cosa che ci siamo detti prima dell’inizio della partita è di fare una gara seria sotto tutti i punti di vista, quindi l’approccio è stato importante. Mi è piaciuta l’attenzione, la determinazione, la voglia, anche la cattiveria che hanno messo i ragazzi. Come in tutte le cose sapete benissimo che ci sarà sempre da lavorare per cercare di migliorare, di smussare alcuni difetti e cercare di essere migliori.” “Il gruppo con cui lavoro mi sta piacendo molto, sono ragazzi seri” Stasera si è visto unaggressivo, si è visto l’ordine che piace tanto a te.