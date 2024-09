Mamma scortata in manette fuori da Disneyland | Mi state facendo male Ecco cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Unadainè un’immagine che difficilmente ci aspetta di vedere. E invece l’hanno vista coloro che si trovavano nel grande parco a tema mercoledì 25 settembre. La storia la racconta il Daily Mail.ha fatto la? Ha cercato di far entrare i suoi figli con un trucco. La donna, non identificata, è stata ripresa in video mentre gli agenti di polizia di Anaheim la accompagnavanodal Disney California Adventure Park. Nel filmato postato su TikTok la si vede mentre indossa orecchie di topolino argentate: “Mi, mi“, le sue parole. Con lei i figli che le stavano attaccati alle gambe. Secondo KTLA, l’arresto della donna sarebbe avvenuto perché avrebbe cercato di far entrare i suoi figli nel parco senza comprare i biglietti.