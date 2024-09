La sorella di Maria Campai uccisa a Viadana | Quel ragazzo era con lei l’ho riconosciuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) “, eracon cuiè andata viala sera, quandoaccompagnata a”. C’è anche la testimonianza di Roxanadi, la 42enne sparita per sei giorni e trovata cadavere giovedì in una villetta abbandonata a, nel Mantovano, a confermare il possibile coinvolgimento del 17enne fermato per l’omicidio della donna. Roxana, tornata anel giorno del ritrovamento del corpo della, ha dichiarato alla Gazzetta di Mantova che “casualmente” ha incontratogiovane con cui lasi era allontanata il 19 settembre: “Stava entrando in una farmacia., era lui. Poi so che è andato in caserma”.ha ricostruito quanto successo la sera della scomparsa, quando le due sorelle hanno raggiuntoda Parma, dove abitavano: “era a casa nostra da qualche giorno.