Il Tambourine riapre Dalla chitarra della Pfm alla musica dei college

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le canzoni degli anni ‘90 con l’atmosfera delle feste daamericano, una mostra d’arte e la new wave che arriva dall’Est Europa. E poi lad’autore e l’indie rock, l’inconfondibilePfm e un tour nella galassia di Guerre Stellari. Uno dei luoghi più importanti in Brianza per ladal vivoi battenti dopo la lunga pausa estiva, per una nuova stagione indoor che si preannuncia ricca di appuntamenti. Ildi Seregno riaccende le luci e gli amplificatori. Il circolo di via Tenca inaugurerà la nuova stagione invernale oggi alle 19.30 con il vernissagemostra dal titolo “Angoli Bui“, che esporrà le opere di Samuele Canzi, artista figurativo seregnese le cui creazioni si potranno ammirare sulle pareti delper tutto il resto dell’anno.