Da Felicia Kingsley a Lucinda Riley da Chiara Gamberale a Edith Brook | i 10 libri più belli per la nuova stagione I consigli di Amica it

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un bel libro per l’autunno. Non ve ne raccontiamo e raccomandiamo 10: sono i romanzi del momento, perfetti da leggere ora nellaappena cominciata. La classifica dei best seller della settimana è inequivocabilmente femminile. Nei primi venti ci sono solo sei scrittori maschi. Sarà il fatto che le donne leggono più degli uomini (60% contro il 40). O forse che anche gli uomini ora prediligono le narratrici. Ecco la nostra lista di, italiani e stranieri, da leggere magari davanti a un camino o a letto prima di addormentarvi. Un solo autore, Diego De Silva, che racconta i drammi di una coppia scoppiata, e poi autrici, daKinglsey, che si dedicano a saghe, gialli e autofiction. Una bella lettura d’autunno? Ve laamo noi.