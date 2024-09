Yara Gambirasio | la serie fa infuriare la famiglia presentato esposto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

La Netflix, sul caso di Yara Gambirasio non solo ha aperto un dibattito sulle indagini ma ha fatto riaprire la ferita della 13enne. Gli avvocati della famiglia della, Andrea Pezzotta ed Enrico Pelillo, presenteranno una denuncia al Garante della privacy per gli audio privati che la madre della ragazza, Maura Panarese, lasciò sulla segreteria telefonica della figlia, scomparsa a Brembate Sopra il 26 novembre del 2010. Questi file sono stati mandati in onda nella discussa docuserie di Netflix, "Il caso, oltre ogni ragionevole dubbio". A riportarlo il settimanale "Giallo". I legali hanno spiegato: "Si è trattato di una vera incursione nella vita privata di questi genitori, senza che ci fosse una reale necessità e senza chiedere alcuna autorizzazione".