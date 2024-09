Eurocup Venezia travolge l' Aris Salonicco all' esordio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024), 25 settembre 2024 – Buona la prima per l’Umana Reyerche archivia il ko in semifinale di Supercoppa e, all’in, batte tra le mura amiche i greci dell’con un perentorio 95-75. Gli orogranata hanno squadernato un’eccellente prestazione corale, testimoniata dai soli 75 punti concessi all’, dai 25 assist di squadra e dai ben sette giocatori finiti in doppia cifra per punti segnati: la palma di miglior realizzatore è finita dritta nelle mani di Jordan Parks, che ha chiuso a quota 17 punti e 7 rimbalzi, mostrando grande solidità sotto i tabelloni (41-29 il computo dei rimbalzi di squadra) al pari di Mfiondu Kabengele che ha sfiorato la doppia doppia portando a casa 13 punti conditi da 9 rimbalzi. Prestazione di grande spessore anche per Tyler Ennis, che messo a segno un bottino di 12 punti, 8 assist e 6 rimbalzi.