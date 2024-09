Paola & Chiara insieme a BigMama per il nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024)si uniscono aper celebrare la femminilità attraverso il linguaggio del corpo. Tre donne determinate ed emancipate che vogliono trasmettere i loro valori e principi attraverso la musica, che spesso si rende portavoce di lotte sociali. Ilbrano è un messaggio per tutte le donne. Dopo aver fatto ballare il pubblico per tutta l’estate con Festa totale, le sorelle Iezzi hanno lanciato la nuova bomba in campo musicale anche per l’inverno, anzi già per l’autunno. In questi giorni è uscito, infatti, ilbrano diin collaborazione conche è un inno alla femminilità.per una nuova avventura, foto Courtesy of Press Office – VelvetMaghanno fatto il loro ritorno ufficiale più di due anni fa sul palco dell’Ariston con Furore.