Merate da solo con i ladri in casa | Mi hanno rubato i ricordi A 87 anni si è ritrovato con due sconosciuti mascherati nell’appartamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024)(Lecco), 25 settembre 2024 – “Miportato via tutto, non mi è rimasto più niente. Mipreso anche la catenina d’oro che indossavo: era l’unico ricordo di mia mamma”. E mentre gli portavano via tutto, pure l’unico regalo che gli era rimasto della madre, Felice non ha potuto altro che restare a guardare, senza quasi nemmeno rendersene conto, come se fosse un sogno. Invece è successo per davvero. Nei giorni scorsi all’ora di pranzo, dueincappucciati sono entrati nella villetta di Felice, un pensionato di 87che abita in centro a. “Ero a tavola per mangiare e me li sono ritrovati in giro per– racconta lui -. Non so chi fossero, avevano il volto mascherato. Mi sembravano giovani”. In quel momento era, l’assistente domestica che lo aiuta era assente.