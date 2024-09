Ero di là con mamma | battutaccia su Musk e Meloni il tycoon inchioda il giornalista Usa | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Un grande feeling, quello che si è visto a New York, tra Giorgiaed Elon. Prima il premio consegnato dalal premier italiano, il Global Citizen Award 2024, nel contesto dell'Atlantic Council. Perha speso parole cariche di stima e di ammirazione. Dunque la cena di gala, dove erano seduti allo stesso tavolo: i due hanno parlato a lungo, scambiandosi sorrisi. Insomma, un'intesa evidente. Ma si parla, ovviamente, di contenuti, politica, economia, intesa intellettuale. Ma tanto è bastato a scatenare ironie sulla coppia, soprattutto negli Usa. In particolare, ha fatto discutere quanto fatto da Simon Goddek, un celebrescientifico americano, il quale ha postato sui suoi profili social una foto di, seduti insieme al tavolo a New York. Ma non solo: Goddek nel post insinuava che tra i due ci potesse essere più di un'amicizia.