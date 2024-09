Beatrice Luzzi al Grande Fratello ha detto una frase grave e pericolosa | misoginia allo stato puro VIDEO

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 24 settembre 2024) Quello che è successo ieri sera alè di una gravità e pericolosità inaudite:, parlando di Shaila Gatta, una concorrente del reality che si diverte a giocare con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, provocandoli con la sua passione per il b, ha fatto delle affermazioni degne della peggior. Il tutto sotto lo sguardo compiaciuto di Alfonso Signorini. Ecco le sue parole: «La donna è libera sì, ma in una situazione di quel genere la sua libertà finisce dove la sua provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che comunque sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali. Va bene essere artisti e va bene essere liberi, ma un po’ di rispetto e di pudore in più non guasterebbe» (clicca QUI per il).